خبير مروري يوضح خطوات استخراج رخصة السيارة عن طريق وكيل

شرح اللواء أحمد هشام خبير المرور، كيفية استخراج رخصة السيارة عن طريق وكيل «محامي أو شخص ما»، مؤكدا أن القانون يسمح بحضور الوكيل عن طريق توكيل من الشهر العقاري بالتعامل مع المرور.

وأضاف «هشام» لـ«الوطن»، أن التوكيل يجب أن يكون مكتوب فيه التعامل مع المرور في التراخيص وتجديد التراخيص والتعامل مع نيابات المرور وتسليم وتسلم اللوحات.

المستندات المطلوبة المطلوبة من الوكيل

- أصل التوكيل الصادر عن مصلحة الشهر العقاري.

- صورة بطاقة مالك السيارة.

- تقديم أوراق السيارة الجديدة في حالة استخراج لأول مرة.

خطوات تجديد رخصة السيارة

- التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامتك طبقا لموجود في بطاقة الرقم القومي.

- شراء ملف تجديد الرخص من المرور بحسب المدة المطلوب تجديدها من سنة إلى ثلاث سنوات.

- أخذ بصمة موتور وشاسيه السيارة واعتمادها من المهندس المختص.

- عمل مطابقة للبصمة في شباك رخصة الملاكي والرجوع للمهندس لاستكمال الفحص.

- اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، وكذلك أن تكون أرقامها متوافقة مع أرقام الشاسيه، في حالة عدم تحقق الشرطين يستلزم الأمر شراء طفاية جديدة.

- مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعافات.

- التوجه إلى شباك تجديد رخصة الملاكي بعد تجهيز أوراق ملف التجديد وإذن الفحص.

- استمارة استعلام أمني وشهادة المخالفات وصورة الرخصة والبطاقة.

- مراجعة الورق وسيطلب منك تسديد رسوم التجديد في الخزنة والعودة مرة أخرى للموظف.

- دفع ضريبة للمركبة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية.

- دفع تأمين إجباري للسيارة ودفع الرسوم الإضافية مثل ملصق إلكتروني ورسوم تطوير اللوحات المعدنية.

- دفع الرسوم المطلوبة للموظف بإيصال الدفع سوف يطلب منك انتظار الرخصة الخاصة.

- استلام رخصة السيارة بعد طباعتها واستيفاء كافة الأوراق الخاصة بها.