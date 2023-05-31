حالة واحدة يجوز فيها تجديد رخصة السيارة أونلاين.. قانوني يشرح التفاصيل

قال الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله المحامي بالنقض، إنه بجوز تجديد رخصة تسيير السيارة أونلاين في حالة واحدة فقط وهي عندما لا تحتاج السيارة للفحص الفني المحددة في الرخصة ويكون مع نهاية مدة الترخيص المحددة بـ3 سنوات من وقت الترخيص.

تجديد رخصة السيارة أونلاين

وأضاف المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، أنَّ تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية سيكون لمدة سنة واحدة فقط، في غير الوقت المحدد للفحص الفني ويجب معه أن تذهب السيارة إلى المرور لإعادة الفحص الفني ومطابقة بصمة الموتور للتأكّد من أن السيارة لم يطرأ عليها تغيير في الموتور.

- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

- اختيار تسجيل مستخدم جديد.

- ادخل البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل على الموقع الإلكتروني، والتي تتمثل في:

- الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي.

- البريد الإلكتروني «يجب أن يكون مفعلًا».

- كلمة المرور، ثم تأكيدها.

- العنوان، والوظيفة، والجنسية.

- رقم المحمول، والرقم القومي.

- المقطع الأول لاسم الأم.

- رقم المصنع.

- المحافظة.

- ادخل رمز التحقق.

- اضغط على «سجل الآن».

- اختار «تجديد رخصة السيارة».

- يجيب دفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة

- لا يجوز تجديد رخصة السيارة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة براءة الذمة - شهادة المخالفات.

- الرخصة السابقة.