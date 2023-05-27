12 حالة تتسبب في سحب رخصة السيارة 30 يوما.. منها السير عكس الاتجاه

حالات عديدة قد تتسبب في سحب الرخصة من مُلاك السيارات وسائقي سيارات الأجرة، نتيجة ارتكابهم إحدى المخالفات التي حددها قانون المرور في المادة رقم 72 مكرر، إذ من الممكن أن يتم سحب رخصة القيادة من الشخص لمدة 30 يومًا خاصة أن القانون حظر التصالح فيها.

حالات سحب الرخصة

ويوضح التقرير التالي أبرز الحالات التي من شأنها تطبيق العقوبة على السائق، كما يلي:

1- قد يعرّض السائق نفسه للعقوبة حال قيادته المركبة ليلاً، ولم يستخدم الأنوار الأمامية أو الخلفية، إضافة إلى عاكس الأنوار المقررة، ويعاقب الشخص حتى وإن كان سبب عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة.

2- استعمال الأنوار القوية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

3- تجاهل قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

4- تجاهل السائق إبلاغ الجهات المختصة عن الحادث الذي وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص.

5- عدم الاهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة.

6- قيادة المركبة بسرعة هائلة وتجاوزها الحد المسموح له، والتي من شأنها أن تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

7- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.

8- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل.

9- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها وتعمد تعطيل حركة المرور.

10- الاعتداء على رجال المرور بأشكال مختلفة بسبب تأدية عملهم.

11- السير بالمركبة في التجمعات أو فعاليات خاصة دون الحصول على تصريح لذلك.

12- السير في عكس اتجاه حركة المرور في الطرق.

نص المادة القانونية

ونصت المادة 74 مكرر (2) من قانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن تنظيم قانون المرور على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة».