برلماني: حديث السيسي بقمة «الكوميسا» يؤكد دعم مصر للتنمية الاقتصادية بين دول التجمع

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «كوميسا»، موضحا أن مصر صوت ورمز القارة الأفريقية فى مختلف الجهات الدولية، مشيرا إلى أنها تحمل على عاتقها حل مشكلاتهم وتحدياتهم، وجميع المعوقات التي تواجههم في الاقتصاد والتجارة والأمن وغيرها، بما يسهم في تحقيق الرفاهية لشعوبها والتي تعد أبسط حقوقهم الإنسانية.

كلمة الرئيس السيسي

أكد «فهمي»، في بيان له اليوم، أن كلمة السيسي توضح ريادة مصر للمنطقة، من خلال وضع كل الخطط والاستراتيجيات لتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة بين دول التجمع، بجانب أنها تدل على عمق الروابط بين شعوب القارة، من خلال تفعيل المبادرات التي تستهدف تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي الإقليمي بين دول تجمع الكوميسا.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة توحيد الرؤى المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة، وملاحقة تداعيات التطورات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن مصر تعمل على تعزيز وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، بين التكتلات الاقتصادية في القارة، وأن الصادرات البينية بين دول الكوميسا، بلغت أعلى مستوياتها خلال رئاسة مصر للقمة.

التبادل التجاري بين مصر والكوميسا

واختتم النائب، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكوميسا بلغ 4.3 مليار دولار، معبرا عن سعادته عن أن مصر قدمت مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي، التي تهدف لتعميق الإنتاج الصناعي، وفقا للميزة التنافسية للدول، موضحا أن زيارة الرئيس السيسي للدول الأفريقية، تؤكد احترامه لكل شعوب أفريقيا، ومدى ترابط الشعب المصري بشعوب الدول الشقيقة.

ولفت إلى أن مصر حرصت خلال توليها قيادة التجمع، على دفع عجلة التنمية المشتركة في كل مجالات النشاط الاقتصادي، والتوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، من خلال خلق بيئة استثمارية وتجارية مشجعة لكل الأعضاء.