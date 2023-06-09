النائب محمد عريبي: السيسي قاد ثورة تنمية حقيقية امتدت للقطاعات كافة

أكد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في رسم وتنفيذ خارطة طريق فعالة، من أجل إنقاذ الوطن والحفاظ على وحدته، لا سيما أنه تولى الحكم خلال فترة عصيبة من تاريخ البلاد، وكثف الجهود كافة لمحاربة المؤامرات الخارجية، وقوى الشر والإرهاب، بالإضافة إلى إحراز نصرا ساحقا عليها، وتطهير سيناء من الإرهاب والجماعات المتطرفة، متوجها بالتهنئة إلى فخامة الرئيس بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم كرئيسا للبلاد.

عريبي: الدولة المصرية كانت تواجه تحديات عاصفة

وقال «عريبي»، في بيان، إن الدولة المصرية كانت تواجه تحديات عاصفة، لا سيما بعد ثورة 30 يونيه، إلا أن الرئيس السيسي تمكن من شحذ عزيمة المصريين، للقضاء على قوى الشر وعدم الانجرار وراء محاولات بث الفتن والشقاق بين أبناء الوطن، منوها إلى أنه حرص دائما على مشاركة جميع أبناء الوطن وتوظيف قدراتهم لتشكيل وتأسيس الجمهورية الجديدة، والمساهمة في بنائها على أسس التنمية الشاملة، التي امتدت لتشمل المجالات كافة.

وأضاف عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن عهد الرئيس السيسي، شهد تغييرات جذرية في المحاور الرئيسية للدولة، إذ قاد ثورة تنمية حقيقية امتدت إلى القطاعات كافة، سواء الزراعية أو الصناعية أو البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات، ما ساهم في تحقيق قيمة مضافة، وتعظيم للموارد المصرية، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة، ومن ناحية أخرى، أرسى دعائم الأمن والاستقرار، ما أدى لتهيئة المناخ، لجذب الاستثمارت وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين الأجانب والعرب.

تعزيز القوى الناعمة لمصر

وأشار النائب محمد عريبي، إلى أن إدارة ملف السياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس السيسي، شهد الكثير من التطورات، عبر تعزيز القوى الناعمة لمصر، ولعب دورا مؤثرا في محيطها الإقليمي؛ إذ أنه بفضل جهود الخارجية المصرية، استطاعت مصر استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، معربا عن أمله في تحقيق المزيد من المكاسب لوطننا العزيز في ظل قيادته الرشيدة.