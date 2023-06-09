أول صور وفيديو لمنفذ هجوم مدينة آنسي الفرنسية

أفردت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية مساحة واسعة لنشر أول صور لمنفذ الهجوم في مدينة آنسي الفرنسية حيث ظهر الشخص يحمل السكين ويجري خلف الأطفال في حديقة المدينة وسط استغراب المارة.

قتل ومصابين

وكشفت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون توجه إلى المدينة الواقعة جنوب شرق فنرسا لزيارة ضحايا حادث الطعن الذي نفذه لاجئ سوري أمس الخميس وقتل فيه 6 أشخاص من بينهم 4 أطفال.

زيارة الرئيس الفرنسي

وذكر قصر الإليزيه في تقريره: «عقب الهجوم الذي وقع أمس، توجه الرئيس الفرنسى وقرينته إلى آنسي ليقف اليوم بجانب الضحايا وأسرهم وكذلك مع جميع الأشخاص الذين ساهموا في تقديم العون والرعاية لهم».

تفاصيل عن مرتكب الحادث

مرتكب الحادث سوري الجنسية ومن مواليد 1991، تقدم بطلب لجوء سياسي لفرنسا في نهاية نوفمبر 2022، وحاصل على حق اللجوء في السويد، مما أنهى الحاجة لطلبه في فرنسا، وكان على الأراضي الفرنسية في وضع قانوني وغير مسجل على أي من قوائم الخطرين، وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي.