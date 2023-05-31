ماكرون: الحرب أثبتت هشاشة أوروبا وندعم أوكرانيا لشن هجوم مضاد

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت هشاشة قارة أوروبا، مشددًا على ضرورة دعم كييف، من أجل شن هجوم مضاد ناجح، ضد قوات الجيش الروسي، التي تنتشر في عدة مناطق داخل المناطق الأوكرانية.

إعادة هيكلة أوروبا لتعزيز قدراتها الدفاعية

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر «براتيسلافا» للأمن، الذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنه يجري حاليا العمل على إعادة هيكلة أوروبا، عن طريق تعزيز قدراتها الدفاعية، بما يمكنها من الدفاع عن نفسها، مشددًا على ضرورة ألا يُختطف الغرب مجدداً، حسب قوله.

ولفت إلى أن كثيرًا من القوات الروسية تراجعت في حربها ضد أوكرانيا، مشددًا على التزام أوروبا بتقديم أشكال الدعم العسكري والإنساني كافة لأوكرانيا.

أوروبا تتبع أسلوب الشفافية والدبلوماسية

وذكر الرئيس الفرنسي أن قارة أوروبا تتبع أسلوب الشفافية والدبلوماسية في التعامل مع مشكلاتها السياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أن قارة أوروبا لا توجه تهديدًا لأي دولة في العالم.

وأوضح أن القارة الأوروبية تبذل الجهود اللازمة كافة للحفاظ على سيادتها، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي تصرف بطريقة موحدة تجاه أزمة أوكرانيا.