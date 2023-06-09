أنغام تستعد لإحياء حفل عالمي بالصوت والضوء بعد قليل

تستعد صوت مصر أنغام، لإحياء احتفالية عالمية مساء اليوم الجمعة بالصوت والضوء، في ختام المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي Africa health excon، المقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يحضر حفل أنغام بالصوت والضوء، عدد من الوزراء والسفراء العرب والأجانب من محتلف الجنسبات، وستقدم خلالها عدد كبير من أغانيها المميزة.

«سيبك أنت» تتصدر ترند يوتيوب

يذكر أن الفنانة أنغام تصدرت على مدى أكثر من أسبوع، المركز الأول لتريند يوتيوب بكليب أغنيتها الجديدة «سيبك أنت»، متخطية حاجز المليون مشاهدة.

أغنية «سيبك أنت» لأنغام، من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال.