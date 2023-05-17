أنغام: طرح كليب «سيبك انت» غدا (صورة)

كشفت المطربة أنغام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن موعد طرح كليب أغنيتها الجديدة «سيبك انت»، والتي روجت لها منذ أيام.

ونشرت أنغام البوستر الدعائي للكليب، وعلقت عليها قائلة: «استنوا فيديو كليبب أغنية سيبك انت بكرة الساعة 8 بتوقيت القاهرة».

أغنية «نسينا نعيش»

وطرحت أنغام في فبراير الماضي أغنية «نسينا نعيش»، والتي حققت نجاحا كبيرا، وحازت إشادات من الجمهور.

وطرحت أنغام قبلها أغنية بعنوان «خليني شوية معاك»، وتعاونت فيها مع الشاعر أمير طعيمة، وكانت من ألحان وتوزيع خالد عز، وميكس وماستر أمير محروس ووتريات هاني فرحات.