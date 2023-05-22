كهف الملح.. وسيلة استجمام السياح على أنغام الموسيقى بشواطئ الغردقة

شهدت شواطئ الغردقة إقبال السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على العلاج بكهف الملح وهي غرفة علاجية جدرانها بالملح الصخري والسقف ممتلئ برواسب كلسية عظيمة من الملح والأرض مغطاة بالبلورات الملحية، حيث يتم دفن السائح داخلها في الملح لمدة 45 دقيقة في أضواء خافتة على أنغام الموسيقى وتعمل على الاسترخاء وسحب الطاقة السلبية من الجسم وتشفي من أمراض كثيرة حيث يعتبر كهف الملح منتجع استشفاء طبيعي للكثير من الأمراض.

كهف الملح في الغردقة

يقول يوسف فواز مدير كهف الملح بالغردقة في أن كهف الملح تم بناؤه وفق مواصفات ودراسات وتصميمات هندسية معينة، لافتاً إلى أن الملح المستخدم من النوع المصري الصخري ويتم جلبه من صحراء مصر الغربية ويتم تشغيل الموسيقى الهادئة طوال مدة الكهف.

وأضاف في حديثه لـ«الوطن» أن الجدران والأسقف من الملح الصخري والذي يحتوي على مادة اليود، حتى تكون الأجواء كلها معبأة بمادة اليود، حيث استنشاق اليود المعبأ بالمكان وسط موسيقى هادئة وإضاءات خافتة، وسط التأمل والاسترخاء لمدة 45 دقيقة يساعد على الاستشفاء ويخلص الجسم من الطاقة السلبية حيث يحتوي اليود على الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك والنحاس والمغنسيوم وهو عنصر فعال لجسم الانسان. ويعالج معظم المشاكل الصحية مثل من اضطرابات الجهاز العصبي وأمراض القلب ومشاكل الجهاز التنفسي والهضمي والمشاكل الغذائية والأمراض الجلدية والجيوب الأنفية.

كهف الملح.. جلسات علاج

تقول مي ويلي مسؤلة كهف الملح بالغردقة إن جلسات العلاج بالملح مستمدة من الفراعنة حيث يتم دفنك في الملح والاسترخاء وحولك الشموع المصنوعة أيضا من الملح مع سماع الموسيقى الهادئة ويحيط بك الملح في كل مكان مع استعمال أنظمة الألوان والإضاءة.

وتؤكد مي ويلي في تصريحات خاصة لـ الوطن أن كهف الملح يلقى رواجا كبيرا على شواطئ الغردقة خاصة من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية تزامنا مع انتعاش حركة السياحة وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية.