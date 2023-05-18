أنغام تطرح كليب «سيبك أنت» (فيديو)

أعلنت المطربة أنغام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرح أحدث كليباتها بعنوان «سيبك أنت».

أغنية جديدة لأنغام

ونشرت أنغام بوستر الأغنية وعلقت عليه: «جديد أنغام سيبك أنت الآن على يوتيوب».

أنغام تروج لأغنية سيبك أنت

روجت المطربة أنغام أمس عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لكليب أغنيتها الجديدة «سيبك انت»، ونشرت أنغام البوستر الدعائي للكليب، وعلقت عليها قائلة: «استنوا فيديو كليبب أغنية سيبك انت بكرة الساعة 8 بتوقيت القاهرة».