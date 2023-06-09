عضو إدارة نادي المنصورة يوضح أسباب هبوط الفريق.. تغييرات جذرية مقبلة

كشف أسامة سلامة عضو مجلس إدارة نادي المنصورة لـ«الوطن» أسباب هبوط نادي المنصورة إلى الدرجة الثانية قائلًا أن الأمر حادث غريب غير اعتيادي: «أول مرة تحصل في تاريخ نادي المنصورة منذ بدايته، والحقيقة أن الجمهور في حالة صدمة كبيرة».

سبب هبوط نادي المنصورة للدرجة الثانية

وأرجع «سلامة»، سبب هبوط نادي المنصورة هو نتيجة لأخطاء في مجلس الإدارة بالإضافة إلى أخطاء في الفريق الفني، وأنا أعتذر لجمهور نادي المنصورة عن اللي حصل».

وأوضح أن السبب الأساسي لهبوط النادي إلى الدرجة الثانية هو:«المدير الفني السابق للنادي طلب إحضار لاعبين باسم معين، والنادي كان بينفذ اللي هو يطلبه، والمدير الفني الحالي كان ملحقش يغير أي تعديلات فده كان سبب كبير من أسباب اللي حصل».

تغييرات جذرية في انتظار نادي المنصورة

وأكد أن النادي يسعى لعمل تغييرات بعد الاطلاع على التقرير الذي يقدمه المركز الفني في نهاية الدوري:«هيجرى عمل تغييرات وفقا لتقرير المركز الفني بالنادي، والنادي بيحاول أنه يحدث تغييرات كثيرة في النادي لإرضاء الجمهور».

طفرة داخل نادي المنصورة

وأضاف أن مجلس الإدارة يجري تغيرات جذرية في نادي المنصورة في الفترة الأخيرة:«اهتمينا بالجزء الاجتماعي وعودة أعضاء النادي مرة أخرى للتواجد بنادي أمن، وقمنا بعمل تغييرات في المباني والنادي بشكل عام».

وكان نادي المنصورة هبط إلى الدرجة الثانية بعد خسارته أمام فريق دكرنس بهدف مقابل لاشيء مما أدى إلى حزن جمهور النادي.