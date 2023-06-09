تشييع جثمان والدة الفنانة منال عبد اللطيف من مسجد السيدة نفيسة غدا

أعلنت الفنانة المعتزلة منال عبد اللطيف، وفاة والدتها، منذ قليل، فكتبت على فيسبوك: «ماما في ذمة الله».

موعد جنازة والدة منال عبد اللطيف

وعن موعد الجنازة ، كتبت منال: «صلاة الجنازة على والدتي غدًا السبت، بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، والعزاء يوم الاثنين، ولكن لسه مش عارفة هيبقى فين».

آخر أعمال منال عبد اللطيف

وكانت آخر أعمال منال عبد اللطيف مسلسل «كيد النسا» عام 2012 مع فيفي عبده وسمية الخشاب، كما شاركت في عدد كبير من الأعمال ومن بينها بيت العيلة، طوق نجاة، ونيس وأيامه، الهروب من الغرب، يوميات ونيس، سكة اللي بيروح، وعادت القلوب، بلاغ للرأى العام، عقدة ماما عزيزة، أولاد الشوارع، حارة الزعفراني، سوق الخضار، لا أحد ينام في الاسكندرية، أرض الرجال، التوبة، الرقص مع الزهور.