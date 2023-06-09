وفاة والدة الفنانة منال عبد اللطيف

أعلنت الفنانة منال عبد اللطيف وفاة والدتها، وذلك خلال رسالة قصيرة نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

منال عبد اللطيف تنعى والدتها

جاءت رسالة منال كالتالي: «ماما في ذمة الله»، لتنهال عليها التعليقات بالتعزية والدعوة لوالدتها بالرحمة والمغفرة.

منال عبد اللطيف ترتدي الحجاب

كانت الفنانة منال عبد اللطيف قد تحدثت مؤخرا عن أسباب ارتدائها الحجاب، قائلة: قرار الحجاب مكنش مفاجئ وقعدت سنتين محتارة ومترددة في إن اخد القرار لحد لما جاتلي رؤية في المنام فيما معناها تزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقلت توكلت على الله.