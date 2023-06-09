أمن القاهرة يكثف جهوده لكشف غموض وفاة سيدة في الوايلي

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض وفاة سيدة في منطقة الوايلي، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وتحليل عينات دموية وحشوية من الجثمان، بواسطة المعمل الكيميائي بالطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء زوجها لسماع أقواله حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كان يتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

إصابة سيدة بحالة إعياء شديدة

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي، إخطارا من مستشفى الدمرداش، بوصول سيدة مصابة بحاله إعياء شديدة، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وبالانتقال تبين العثور على جثمان سيدة تدعى «خديجة. ع. م»، 31 عاما، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، وخلو الجثمان من ثمه إصابات ظاهرية أو تغير في لون الوجه والجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.