حياة كريمة: توزيع 15 ألف كرتونة و10 آلاف وجبة غذائية الأحد المقبل بسوهاج

قال محمد كمال، مدير مؤسسة «حياة كريمة» في محافظة سوهاج، إن منظمة حياة كريمة تنظم حدثا خيريا في الجمهورية، يوم الأحد الموافق 11 يونيو، بمشاركة 15 ألف شخص.

وأضاف «كمال» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هذه الفعالية تحت عنوان «أنت الحياة»، حيث سيشهد الحدث حضور محافظ سوهاج، ومسؤولي مؤسسة حياة كريمة بالقاهرة.

توزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية

وأشار الدكتور هشام الحداد منسق عام مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، إلى أنه تضمن الحدث، توزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية، وتوزيع 10 آلاف وجبة غذائية يوميًا، وتوزيع عدد كبير من الألعاب على الأطفال.

وأوضح «الحداد» أنه يتضمن الحدث قافلة طبية كبرى، تحوي جميع التخصصات، إلى تقديم مساعدات للغارمين، وملتقى توظيفي، إلى جانب حفلة موسيقية وفقرات استعراضية كبرى.

مباراة الأهلي والوداد في المباراة النهائية

كما تضمنت الفعالية الخيرية، إذاعة مباراة الأهلي والوداد في المباراة النهائية، بالإضافة إلى توفير الحافلات لنقل المتطوعين ذهابًا وإيابًا.

وتأتي هذه المبادرة الخيرية بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة سوهاج، ويدعو منظمو الحدث جميع المهتمين للمشاركة في هذا الحدث الخيري الضخم.