الكشف على 4 آلاف مواطن في قوافل طبية بسوهاج ضمن «حياة كريمة»

نظمت أجهزة محافظة سوهاج قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتم الكشف على حوالي 4 آلاف مواطن في 4 قرى مختلفة خلال شهر أبريل الماضي.

وشملت القوافل الطبية جميع التخصصات وخدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة إلى صيدلية متكاملة مجهزة بجميع الأدوية اللازمة، وتم تحويل حالات العمليات الجراحية إلى المستشفيات الحكومية.

الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكدت إدارة القوافل الطبية، الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد مكافحة العدوى.

وتأتي هذه القوافل ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية وكذلك العشوائية في الحضر.