6 أسابيع من الحرائق المستمرة في كندا.. خبير يكشف الأسباب

انتشرت حرائق الغابات في الـ 6 الأسابيع الماضية في جميع أنحاء كندا وتسبب هذا في عمليات إجلاء جماعية وحرق أكثر من من 3.3 مليون هكتار من الأراضي في ماريلاند أكبر من ولاية بالبلاد.

فترة موسم حرائق الغابات في كندا

وذكرت وسائل الإعلام الكندية، أن موسم حرائق الغابات في كندا يبدأ من مايو وينتهي في أكتوبر ولكن هذا الكم من الحرائق يعد أمرا نادرا، وامتدت الحرائق من شمال كندا إلى مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية.

سبب احتراق كندا

وكشفت أن الظروف الدافئة والجافة في البلاد سببب في إشعال الحرائق في ظل تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة في مختلف بقاع الكرة الأرضية.

تعليق خبير

فيما قال إدوارد ستروسيك، الزميل في معهد كوينز للطاقة والسياسة البيئية في جامعة كوينز في كندا، إن موسم الحرائق أصبح أطول بسبب التغيرات المناخية الحادثة في الأرض، متابعا: «التيار النفاث، الذي يتسبب في الطقس وينقله من الغرب إلى الشرق، يساهم أيضاً في اندلاع الحرائق. إنه يزداد ضعفاً لأن قوته تعتمد على الاختلافات في درجات الحرارة بين القطب الشمالي والجنوبي، وبعد أن ارتفعت درجة حرارة القطب الشمالي بشكل أسرع من بقية العالم، أصبح التيار النفاث أضعف، وأكثر تزعزعاً، وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نرى أنظمة الطقس الحار والجاف تتعطل، مما يسمح للقباب الحرارية بالبناء وتمهيد الطريق للنيران».

اندلاع الحرائق بسبب البرق

وفي منطقة كيبيك الكندية، على سبيل المثال، اندلعت الحرائق بسبب البرق، لكن المسؤولين قالوا إن سبب الحرائق هناك غير معروف حالياً، ونزح آلاف الأشخاص بسبب الحرائق.

إخلاء الآلاف لمنازلهم

وقدمت أمريكا مساعدات عن طريق إرسال رجال الإطفاء الأميركيين إلى كندا لتقديم المساعدة وهناك آخرون في الطريق، واندلع بعض من أسوأ الحرائق في كيبيك بشرق البلاد، واضطُر أكثر من 11 ألفا إلى إخلاء منازلهم في الإقليم.