رئيس حزب البيئة العالمي للقاهرة الإخبارية: حرائق الغابات في كندا كارثية

قال الدكتور ضومط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إنّ الوضع البيئي المتدهور جدا والاحترار العالمي تسببا بشكل خطير جدا في نشوب حرائق في كندا غير متوقعة مطلقا، مع العلم أن الغابات الموجودة لا خطط لحمايتها أو جهوزية في التعامل مع حرائق قوية.

وأضاف كامل، في مداخلة عبر قناة «القناة الإخبارية»، أنّ كندا تعيش كارثة بيئية بسبب حرائق الغابات وسرعة الهواء كبيرة، موضحًا: «الاحترار العالمي والكتل الهوائية التي صار لديها احترار كبيرة، ومن ثم فإن أي حريق يبدأ سينتشر بسرعة ويتمدد، مع العلم بأن الأعداد الموجودة غير كافية بالمطلق للسيطرة على هذا الحريق».

تلوث الهواء يغطي مساحات واسعة بأمريكا وكندا

وتابع، أن الحريق الذي تشهده كندا سيؤدي إلى تلوث جوي هوائي ويدخل إلى أجواء الولايات المتحدة الأمريكية ويغطي مساحات شاسعة من التلوث الهوائي، مشيرًا إلى أن كل الكائنات الحية التي تعيش على سطح الأرض تأتي ضمن الكتل الهوائية، وإذا أزيلت الكتل الهوائية، فلن توجد حياة.

الكائنات الحية تدفع الثمن والإنسان في المقدمة

وشدد، على أهمية الحفاظ على عناصر الهواء الأساسية ونوعية الهواء، لأن كل غاز يزيد في الجو سيدفع ثمنه كل الكائنات الحية الموجودة على سطح الأرض بما فيها الإنسان، فالإنسان يتنشق الغباء وغاز ثاني أكسيد الكربون وكل الملوثات في الجو وهذا الموضوع خطير جدا يجب التعامل مع بطرق علمية حديثة جدا.