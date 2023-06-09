دخان حرائق غابات كندا يصل النرويج ويتسبب في إلغاء مباريات بأمريكا

خيم الدخان الناجم عن العديد من حرائق غابات كندا، على أجزاء متفرقة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، وتسبب في تعثر حركة الملاحية والجوية، وانتشار ضباب كثيف وظهور لون برتقالي في سماء المدن الأمريكية فيلادلفيا ونيويورك وواشنطن، إذ اندلع نحو 430، من بينها 200 خارج نطاق السيطرة.

دخان حرائق غابات كندا يصل إلى النرويج

ولم يكتف الدخان بأمريكا، لكن رصد الدخان الناجم عن حرائق غابات كندا اليوم الجمعة أيضا، على بُعد آلاف الكيلومترات في دولة النرويج، حسبما ذكر معهد أبحاث البيئة والمناخ التابع للدولة الاسكندنافية.

“You have a wide reach, it would be great if you can help people understand these dynamics in the Canadian wildfire scene when they’re bitching about the smoke.” https://t.co/hHkyEsOFiD — DC Boy (@dcboyisangry) June 9, 2023

ووفقا لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، فإن مرصد «بركينيس» جنوب النرويج، كشف عن دخان حرائق غابات كندا الذي خيم على بعض الأجزاء من النرويج منذ الاثنين الماضي، إذ شهد اليوم الجمعة ازديادا ملحوظا فى سماء البلاد.

75 مليون شخص مهددون بدخان حرائق غابات كندا فى أمريكا

وباتت حرائق غابات كندا أكبر وأشد من أي وقت مضى، إذ وصلت الحرائق لنحو 3.8 مليون هكتار من الغابات، وأجبرت الآلاف من السكان في كندا للنزوح خلال الأسابيع الأخيرة، وانتقل المئات من رجال الإطفاء من الدول المحيطة بكندا للمساعدة في وقف الحرائق، التي وصفها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بأنها «أسوأ موسم حرائق غابات تشهده البلاد على الإطلاق».

حرائق غابات كندا تؤجل مباريات رياضية في أمريكا

يشار ألى أن دخان حرائق غابات كندا، تتسبب في صعوبة تنفس ملايين الأشخاص، وتعطيل آلاف الرحلات الجوية، وإلغاء عدد من الأحداث الرياضية الكبيرة، مثل إعادة مباريات دوري البيسبول الرئيسي بين فريقي نيويورك يانكيز وشيكاغو وايت سوكس في نيويورك، وبين فيلادلفيا فيليز وديترويت تايجرز في فيلادلفيا.