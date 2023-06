دخان حرائق غابات كندا يصل النرويج ويتسبب في إلغاء مباريات بأمريكا

خيم الدخان الناجم عن العديد من حرائق غابات كندا، على أجزاء متفرقة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، وتسبب في تعثر حركة الملاحية والجوية، وانتشار ضباب كثيف وظهور لون برتقالي في سماء المدن الأمريكية فيلادلفيا ونيويورك وواشنطن، إذ اندلع نحو 430، من بينها 200 خارج نطاق السيطرة.

ولم يكتف الدخان بأمريكا، لكن رصد الدخان الناجم عن حرائق غابات كندا اليوم الجمعة أيضا، على بُعد آلاف الكيلومترات في دولة النرويج، حسبما ذكر معهد أبحاث البيئة والمناخ التابع للدولة الاسكندنافية.

“You have a wide reach, it would be great if you can help people understand these dynamics in the Canadian wildfire scene when they’re bitching about the smoke.” https://t.co/hHkyEsOFiD