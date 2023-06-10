«السبكي» يحتفل بتحقيق برومو فيلم مستر إكس 8 ملايين مشاهدة في 24 ساعة

احتفل المنتج أحمد السبكي عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتحقيق البرومو الدعائي لفيلم مستر إكس 8 ملايين مشاهده في 24 ساعة من طرحه.

ونشر «السبكي» البرومو الدعائي معلقًا: «البرومو الرسمي لفيلم مستر إكس يتخطى 8 ملايين مشاهدة، عيد الأضحى بجميع سينمات مصر و20 يوليو بجميع سينمات الوطن العربي».

فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.