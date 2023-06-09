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نجوم الفن يهنئون أحمد فهمي بطرح برومو فيلم مستر إكس

كتب:

ياسمين محمود
01:46 ص | الجمعة 09 يونيو 2023
أحمد فهمي

أحمد فهمي

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان أحمد فهمي على فيلم مستر إكس بعد طرح البرومو الدعائي للفيلم منذ قليل.

تهاني نجوم الفن لأحمد فهمي

وعلقت الفنانة منى زكي على فيلم مستر إكس: «ماشاء الله منك يا شيخ»، وقالت كندة علوش: «مبروك ألف مليون مبروك نجاح ساحق بإذن الله».

وعلق مصطفى مختار: «حلو جدا» وقال أحمد زاهر: «تحفة جامد جدا»

فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس يشارك في بطولته بجانب أحمد فهمي عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا أبرزهم: بيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

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