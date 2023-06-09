120 ألف مشاهدة لـ«تريلر» فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي على «يوتيوب»

حقق المقطع الدعائي الخاص بـ فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، ما يزيد على 120 ألف مشاهدة في أقل من 16 ساعة منذ طرحه على موقع المشاهدات «يوتيوب»، قبل أيام من طرحه في دور العرض السينمائي للمنافسة في موسم عيد الأضحى 2023، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ويجمع بين الأكشن والرومانسية.

أبطال فيلم مستر إكس

يجمع فيلم مستر إكس للمرة الأولى على شاشة السينما بين أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، ويشاركهما البطولة بيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأس أس، ومحمود حافظ، وهو قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، ومن إخراج أحمد عبدالوهاب.

ضيوف الشرف

وشهد المقطع الدعائي للفيلم، ظهور عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أكرم حسني، ريم مصطفى، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، ومن الرياضة بيج رامي، وكابتن مجدي عبدالغني، والمذيع إبراهيم فايق.

ومن أبرز اللقطات الكوميدية التي ظهرت في الفيلم، جلوس أحمد فهمي بصحبة هنا الزاهد على أريكة ويشاهدان فيلم علي بابا بطولة كريم فهمي، ليمازح «أحمد» زوجته «هنا» بأنه يعرف بطل الفيلم وشقيقه لترد عليه بعنف «عرفاه وعارفة أخوه وأمه وزهقانة منهم».