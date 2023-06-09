أحمد فهمي لـ هنا الزاهد: مبسوط جدا إني إشتغلت معاكي.. و«مستر إكس» هيكسر الدنيا

وجه الفنان أحمد فهمي رسالة إلى زوجته الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بعد أن روجت الأخيرة لفيلمه الجديد «مستر إكس».

أحمد فهمي: إن شاء الله نكسر الدنيا

وكتب أحمد فهمي عبر خاصية الإستوري: «أنا اللي مبسوط جدا إني إشتغلت معاكي يا حبيبتي وإن شاء الله نكسر الدنيا زي كل الحاجات اللي اشتغلناها سوا وإنتي دايما إضافة قوية وكبيرة لأي عمل».

هنا الزاهد: شهادتي فيك مجروحة

كانت هنا وجهت رسالة لزوجها عبر خاصية القصص المصورة بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «أنا شهادتي مجروحة، بس عايزة أقول أحمد اشتغل على الفيلم ده أكثر من سنة وتعب جدا في الكتابة من قبل ما أكون حتى في الفيلم، وكان دائما بيحكيلي عن تفاصيل الفيلم وهو متحمس وهو كان لسه فكرة مكتوبة على ورقة، ربنا هيعوض تعبك ومجهودك وربنا يكرمنا على قد تعبنا فيه، اشتغلنا قبل كده مع بعض في مسلسل الواد سيد الشحات، وربنا كرمنا فيه ويا رب يكرمنا في الفيلم ده كمان، أول فيلم مع بعض متحمسة جدا الناس تشوفوا».