النائب طارق الخولي: التنسيقية كيان شبابي واعد.. ونجحت في الانتشار على الأرض

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الأحزاب والكيانات خلال العقود الأخيرة باتت إحدى الدبلوماسيات التي بدأ العالم في الاعتراف بها، وأصبح لها تأثيرات بالغة الأهمية، ولا تقل عن الدبلوماسية الرسمية.

الخولي: لدينا استراتيجية جديدة لعام 2023

وأوضح «الخولي»، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب الذي عرض عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية على «الفيس بوك»، بعنوان «الاستراتيجية الجديدة 2023»، أن التنسيقية كيان واعد شبابي يحتوي على العديد من الشباب بالسلطة التنفيذية والتشريعية.

الخولي: التنسيقية بها الكثير من الكيانات المتعددة

وأشار إلى أن التنسيقية بها الكثير من الكيانات المتعددة، التي كان من الضروري أن يكون لديها جناح وذراع دبلوماسي يلعب دورا مؤثرا في التعامل مع الأطراف المختلفة.

وأضاف أن التنسيقية نجحت في الانتشار على الأرض بعدما كونت شبكة من العلاقات طالت كل السفارات والمنظمات الدولية الموجودة في مصر، بخلاف التواصل مع الأحزاب والكيانات النظيرة لها في الخارج.

وأكد أن التنسيقية نجحت في الدخول بحوار عميق مع تلك الأطراف، واستطاعت بقدرتها التأثير وبناء الرؤى تجاه الملفات والقضايا المختلفة، وقامت بدور مهم لعودة الطلاب الدارسين بأوكرانيا بعد التواصل مع الأطراف المعنية.