عضو «العفو الرئاسي»: إشادة واشنطن باللجنة دليل على استقرار الدولة

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن آنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أشاد بلجنة العفو الرئاسي، مؤكدا أن التصريحات إيجابية بشكل كبير وقريبة من الواقع المصري، متابعا: «لم نعتد اعتراف مسؤول أمريكي بواقع ما يحدث في مصر».

بلينكن اعترف بحقائق ما حدث في مصر

وأضاف طارق الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن اعتراف وزير الخارجية الأمريكي بحقائق ما حدث في مصر والحديث عن الحريات الدينية وتمكين المرأة وجهود لجنة العفو الرئاسي تعبر عن أن هناك استقرارا في الدولة.

وأفاد الخولي بأن الجميع يشيد بأن مصر تستطيع أن تصنع المستحيل مع جميع الأطراف وأساسه المصلحة الوطنية المصرية، موضحا أن مصر دائما تتحدث بلسان الناصح الرشيد.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي أن ما قامت به مصر معجزة، حيث وقفت على قدميها فى وقت قصير وقررت مصيرها، لافتا إلى أنه لم تتعرض أي دولة لما تعرضت له مصر، وما حدث اليوم إقرار بقصة نجاح مصر.

المجتمع الأمريكي به مشاكل في حقوق الإنسان

وأشار طارق الخولى إلى كل الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية من أجل أن نحقق خطوات ملموسة حقيقية فى ملف حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجتمع الأمريكى به مشاكل فى حقوق الإنسان والقتل لعناصر الشرطة الأمريكية واستخدام السلاح بشكل غير صحيح فى المجتمع.