طارق الخولي: جماعة الإخوان سعت دائما لاستغلال كل الأطراف

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب المصري، إن جماعة الإخوان، عُرف عنها عدم الالتزام بكلمتها في وسط القوى السياسية، حيث ما يعدون به ليلا، يخالفونه في نهار اليوم التالي، «دائما كانوا يسعوا لاستغلال كل الأطراف».

الخولي: الإخوان رفضوا المشاركة في ثورة 2011

وأضاف «الخولي»، خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أنه قبيل ثورة 25 يناير 2011، كان هناك العديد من الإرهاصات للدعوة للثورة من القوى المختلفة، كما أن الجماعة أبدت استعدادا للمشاركة، ثم أصدرت بيان ليلة 24 يناير 2011، رفضت فيه المشاركة، ونعتت من سيشارك بأنهم مخربين وخارجين على النظام.

وأوضح أنه في أعقاب ذلك، ظهرت بعض الوجوه المعروفة من قيادات جماعة الإخوان أمام دار القضاء العالي، حتى إذا ما حدث شيء يقلب المشهد، يؤكدوا على وجودهم في الثورة، «بالفعل حصل كدة لكن لم يشاركوا بكثافة في 25 يناير 2011».