طارق الخولي: تنظيم الإخوان هدد الشعب المصري بالعنف

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب المصري، إن تنظيم الإخوان أكد في عدد من البيانات بالأشرطة المسجلة لبعض قياداته في اعتصام رابعة، أنه «لن يتوقف الإرهاب في سيناء إلا بعد رجوع محمد مرسي إلى الحكم»، بخلاف تأكيدهم أنه إذا جرت إزاحة محمد مرسي فستكون هناك متفجرات وعربات مفخخة وغيرها من التهديدات الأخرى.

الخولي: اغتيال الحسيني أبوضيف كانت رسالة للشباب

وأضاف «الخولي» خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن واقعه اغتيال الحسيني أبوضيف كانت جزءًا من الإشارة للشباب، على أن التنظيم لا يهدد لكنه ينفذ دائما، غير أن التنظيم لم يتوقع أن اغتيال الحسيني سيولد المزيد من شرارة المواجهة والحماسة في مواجهتهم بالمجئ بحقه وغيره من الشهداء.

وأوضح أن أقباط مصر في ذلك التوقيت شعروا بحالة من الخوف والرعب الشديد، بسبب بعض القوى الحليفة لتنظيم الإخوان؛ إذ كانوا يمارسون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شوارع مصر، ثم ظهر في بعض القرى عدد من الأشخاص ممن يجبروا المواطنين على التزام البيوت أو ارتداء الحجاب وغيرها من الأمور غير الطبيعية والشاذة على مجتمعنا المصري.