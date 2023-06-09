أنغام من أمام الأهرامات: «بلدي التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحنيلها»

تستعد الفنانة أنغام للصعود إلى خشبة مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات لإحياء حفلها الغنائي المقرر إقامته مساء اليوم وذلك ضمن ختام المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني Africa health excon.

حرصت الفنانة أنغام على الترويج لحفلها من خلال فيديو شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» من أمام الأهرامات وعلقت عليه قائلة: بلدي التاريخ صوت مصر.

آخر أعمال أنغام

يذكر أن الفنانة أنغام كانت قد طرحت مؤخرا أغنية سيبك أنت وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نجاحا كبيرا حيث وصلت نسبة مشاهدتها إلى 2 مليون مشاهدة .

وأغنية سيبك أنت كتب كلماتها أمير طعيمة وهي من ألحان وليد سعد وتوزيع مادي وميكس وماستر أمير محروس وتقول كلمات الأغنية:

أنا قلت أقولك أخباري

مع انك أصلا ما سألتش

أنا من يوم بعدك محبوسة

في نفس الأوضة مسجونة في عالم أفكاري

مش عايشة لكن برضه ما موتتش

تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة