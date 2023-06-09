«روان» الأولى على الشهادة الإعدادية بمطروح: كنت بذاكر 5 ساعات يوميا

سادت فرحة عارمة في منزل الأولى على الشهادة الإعدادية بمطروح روان السعيد فتحي عقب إعلان النتيجة وحصولها على 100%، بواقع 280 الدرجة النهائية، ليتحول منزلها إلى تهاني من الجيران والأهل والأصدقاء.

حفظ القرآن الكريم أنار بصيرتي

«حفظت القرآن الكريم فأنار الله بصيرتي وطريقي»، هكذا تحدثت روان السعيد فتحي الأولى على الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، مضيفًا: «كنت أحرص على قراءة ورد يومي من القرآن بجانب مذاكرتي، التي كانت تتراوح ما بين 4 وحتى 5 ساعات يومياً، وأبدأ يومي عقب صلاة الفجر بالصلاة يعقبها مذاكرة دروسي، والذهاب لمدرستي، وكنت أنظم وقتي على مدار العام».

عرفت النتيجة من المحافظ

وأضافت «رون»: «فوجئت باتصال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قبل صلاة الجمعة يهنئني بحصولي على المركز الأول على مستوى مطروح في الشهادة الإعدادية وكانت مفاجأة أسعدتني جداً، وقدم لي التهنئة ولأسرتي متمنياً لي المزيد من التفوق خلال المراحل المقبلة».

تفوق من الابتدائي حتي الإعدادية

يقول المهندس السعيد فتحي والد الطالبة روان، أن نجلته اعتادت التفوق منذ صغرها بداية من المرحلة الابتدائية وكانت الأولى على مدرسة العبور الابتدائية بحي الشروق مضيفا أن الله كرمها بالتفوق على مستوى المحافظة العام الجاري.