مكة المكرمة تسجل أعلى درجات الحرارة في السعودية وأبها الأقل

نشر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تقريرا عن درجات الحرارة اليوم الجمعة، بالسعودية، حيث سجلت مكة المكرمة، أعلى درجات حرارة في المملكة.

درجات الحرارة الأعلى والأقل في السعودية

ذكرت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أن مكة المكرمة سجلت اليوم 48 درجة مئوية فيما سجلت مدينة أبها أقل درجات حرارة اليوم في السعودية وكانت 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة المختلفة

فيما جرى نشر درجات حرارة للأماكن الأخرى، ومنها مكة المكرمة 48 درجة، تليها الصمان 47 درجة، والأحساء 46 مئوية، والتنهات 45 درجة، وكل من الدمام وحفر الباطن والدهناء 44 مئوية.

أقل المناطق في درجات الحرارة

وحول أقل درجات الحرارة الصغرى في البلاد، فإن أبها في الأول بالقائمة بـ18 مئوية، تليها القريات 19 درجة، والطائف 20 درجة، وسجلت جازان وأبها أعلى رطوبة بنسبة 85% و80%.

اختلافات في درجات الحرارة في السعودية

وتشهد السعودية اختلافا في درجات الحرارة في المناطق المختلفة، حيث كانت هناك أمطار رعدية في البلاد الأسبوع قبل الماضي فيما كانت درجات الحرارة مرتفعة للغاية شرق البلاد.