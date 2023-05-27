ما هي أسباب تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدا؟

تشهد سماء مكة المكرمة غدا الأحد، تعامد الشمس الأول على الكعبة المشرفة، خلال عام 2023، وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية أسباب تعامد الشمس على الكعبة المشرفة؟

تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة تحدث نتيجة لموقع الأخيرة بين خط الاستواء ومدار السرطان.

وأضاف أنه أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء، تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، مشيرا إلى أنه يحدث تعامد الشمس على الكعبة المشرفة مرة أخرى عند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء، قادمة من مدار السرطان وذلك في شهر يوليو.

مناطق تشهد ظاهرة تعامد الشمس مرتين في العام

ولفت المهندس ماجد أبوزاهرة، إلى أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا وجنوبا، تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة، لكن خلال أوقات مختلفة، تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

يذكر أن ظاهرة التعامد تستخدم في حساب محيط الكرة الأرضية، بدون الحاجة للتقنيات الحديثة، وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة، وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من 2000 سنة، وتدل أيضا على كروية الأرض، كما تعد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة.