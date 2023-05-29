اختفاء ظل الكعبة بسبب تعامد الشمس لن يكون مرة واحدة هذا العام

شهدت المملكة العربية السعودية، تحديدا مدينة مكة المكرمة، ظاهرة فلكية نادرة، تحدث مرتين في العام واحد، تتمثل في اختفاء ظل الكعبة، نتيجة تعامد الشمس على بيت الله الحرام، وذلك للمرة الأولى هذا العام أمس الأحد.

موعد اختفاء ظل الكعبة بسبب تعامد الشمس

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن مدينة مكة المكرمة شهدت تعامد الشمس واختفاء ظل الكعبة المشرفة، وذلك في وقت أذان الظهر في المسجد الحرام في تمام الساعة الثانية عشرة و18 دقيقة، الذي كان يوافق العاشرة و18 دقيقة بتوقيت جريتنتش، وبينت الوكالة السعودية أن هذا التعامد هو الأول للشمس في هذا العام الميلادي والهجري كذلك.

كم مرة يحدث اختفاء ظل الكعبة بسبب تعامد الشمس؟

وصرح رئيس الجمعية الفلكية بمدينة جدة ماجد أبوزاهرة، لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن ظاهرة تعامد الشمس واختفاء ظل الكعبة تحدث بشكل دوري نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، وتحدث هذه الظاهرة مرتين هذا العام، الأولى في شهر مايو، والثانية في يوليو المقبل.

اختفاء ظل الكعبة بسبب تعامد الشمس وعلاقتها بالقدماء

وأوضح أن سبب اختفاء ظل الكعبة بسبب تعامد الشمس يأتي أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء لتصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال مايو، وعند عودتها جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في يوليو، ولفت إلى أن هذه الظاهرة استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة وحساب محيط الكرة الأرضية.