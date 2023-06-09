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«الحياة» تنشر فيديو لحفل إحياء ذكرى ميلاد العندليب بدار الأوبرا

كتب:

محمد متولي
11:39 م | الجمعة 09 يونيو 2023
عبدالحليم حافظ

عبدالحليم حافظ

نشرت فضائية «الحياة»، فيديو لإحياء دار الأوبرا المصرية، ذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستعدت دار الأوبرا المصرية، وساقية الصاوي، لتقديم باقة مميزة من الحفلات الموسيقية والغنائية، في عطلة نهاية الأسبوع «الويك إند»، على مسارحها المتنوعة في القاهرة والإسكندرية، بأسعار مميزة، حيث تقدم حفلات لكبار المطربين، أبرزهم إحياء ذكرى الفنان عبد الحليم حافظ، فضلاً عن الحفلات الشبابية الأخرى.

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بقلم محمد متولي