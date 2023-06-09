حفلات الأوبرا والساقية في الويك إند.. أسعار تناسب الجميع

تستعد دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي لتقديم باقة مميزة من الحفلات الموسيقية والغنائية، في عطلة نهاية الأسبوع «الويك إند» على مسارحها المتنوعة في القاهرة والإسكندرية، بأسعار مميزة، حيث تقدم حفلات لكبار المطربين أبرزهم إحياء ذكرى الفنان عبد الحليم حافظ، فضلاً عن الحفلات الشبابية الأخرى.

حفلات الأوبرا وساقية الصاوي في الويك إند

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» مواعيد حفلات دار الأوبرا وساقية الصاوي في الويك إندك وأسعار تذاكرها.

فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية

فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية تحيي ذكرى ميلاد الفنان والمطرب عبد الحليم حافظ في حفل اليوم في تمام الساعة 8:30 على المسرح الكبير، وتبدأ أسعار التذاكر من 160 جنيها، ويذاع الحفل مباشرة على قناة الحياة.

حفل سوزان صابر

وتعزف مقطوعات موسيقية لآلة الفيولا، ويقام الحفل على المسرح الصغير اليوم في تمام الساعة 8:30 مساءا، وتبدأ أسعار التذاكر من 60 جنيه.

حفل موسيقى عربية

يقام الحفل اليوم الساعة الثامنة والنصف على مسرح دمنهور، ويبدأ اسعار تذاكر الحفل من 60 جنيه.

حفل الفنانة غادة العبسي

يقام الحفل اليوم بمعهد الموسيقى العربية في تمام الساعة الثامنة والنصف، وتبدأ أسعار التذاكر من 160 جنيه.

حفل سويت ساوند

يقام الحفل على المسرح المكشوف الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، وتبدأ أسعار التذاكر من 160 جنيها.

حفل كايرو كافيه

يقدم الحفل المطرب على شرف، ويقام اليوم على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، مساء الساعة الثامنة والنصف،وتبدأ أسعار التذاكر من 135 جنيها.

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

يقام الحفل على المسرح الكبير غدا السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

حفل فريق لوست كاو بويز

يقام حفل Lost Cowboys، في ساقية الصاوي اليوم الساعة الثامنة مساء، ويبدأ سعر التذاكر من 90 جنيها.