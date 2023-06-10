الجمهور يتفاعل مع أغنية «حبيبها» لـ عبد الحليم حافظ على قناة «الحياة»

تفاعل جمهور الحاضرين في حفل ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، مع فرقة «عبدالحليم نويرة» للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، مع أغنية «حبيبها»، وهي الأغنية من ألحان محمد الموجي، وكلمات كامل الشناوي، حيث يجرى بث الحفل فقط وحصريا على قناة «الحياة».

وعملت دار الأوبرا المصرية، على إحياء ذكرى ميلاد العندليب عبدالحليم حافظ، حيث نال أداء مطرب فرقة عبد الحليم نويرة إعجاب الجمهور وتصفيق كبير.

وبثت قناة الحياة، حفل العندليب عبد الحليم حافظ بدار الأوبرا المصرية، خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، اليوم.