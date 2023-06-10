عاجل.. خطوة مفاجئة من الزمالك ضد كهربا قبل لقاء الأهلي والوداد

يجهز مسؤولو نادي الزمالك شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من أجل تجميد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

يأتي ذلك بعد امتناع اللاعب عن سداد المستحقات الخاصة بالنادي، خلال الفترة الماضية، وانتهاء مهلة 60 يوما التي منحتها محكمة الكاس له، خلال الفترة الماضية، وتحديدا في شهر فبراير الماضي.

الزمالك يجهز شكوى لـ تجميد كهربا

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، أن النادي يجهز شكوى رسمية لإرسالها إلى الاتحاد الدولي «فيفا»، من أجل المطالبة بتجميد محمود عبدالمنعم كهربا، وذلك بعد انتهاء مهلة المحكمة الرياضية التي منحها الاتحاد الدولي للاعب، خلال الفترة الأخيرة.

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