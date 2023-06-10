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عاجل.. الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية فجر اليوم

كتب:

أحمد حامد دياب
05:53 ص | السبت 10 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام فجر اليوم بزيارة تفقدية للكلية الحربية.

وكان الرئيس السيسي وصل إلى أرض الوطن في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، قادمًا من جولة خارجية في جنوب القارة الأفريقية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، في زيارات هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، وتأتي استمراراً وتأكيداً للأولوية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية.     

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بقلم أحمد حامد دياب