عميد «الدراسات الإفريقية»: الرئيس السيسي استعاد العلاقات الطيبة مع القارة السمراء

قال الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إنَّ ثمَّة عطاء بلا حدود من الرئيس السيسي للقارة السمراء خلال السنوات التسع من حكمه لمصر، مشيرًا إلى أنَّ جولته الإفريقية لثلاث دول يتخللها حضوره قمة الكوميسا وجولات أخرى سابقة، دلالة على أهميتها بوجه عام لمصر.

الطنطاوي: الرئيس السيسي سعى لعودة العلاقات الطيبة مع القارة

وأضاف «الطنطاوي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز على شاشة النهار، أنَّ الرئيس السيسي سعى إلى عودة العلاقات المصرية الأفريقية لقوتها وإعادة الروح إليها بعد سنوات طويلة من الضعف.

أهمية القارة الفريقية للدولة المصرية الحديثة

تابع عميد كلية الدراسات الإفريقية: «الفضل في عودة العلاقات القوية مع الدول الأفريقية يرجع إلى جهود الرئيس السيسي» موضحاً مكانة وأهمية القارة في مساندة القضايا المصرية دبلوماسيًا في الساحة الدولية، حيث تضم 55 دولة كتلة تصويتية ضخمة يمكن أن تساند مصر في جميع المحافل الدولية وهي كتلة لا يستهان بها وليست بسيطة بتعداد سكان بلغ 1,4 مليار نسمة، وهي طاقة بشرية هائلة أغلبها من الشباب وبها جميع الثروات وسبب في انتعاش الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الزيارة الناجحة للرئيس السيسي لأفريقيا خلال جولته لدول ثلاث، تخللها حضوره لقمة الكوميسا ما يؤكد أن مصر لا يمكن أن يغيب عنها البعد الأفريقي وأن مصر أفريقية جغرافيا وجيوسياسيا وهي في القلب المصري ولا يمكن أن تتخلى عن قارتها، وأن الهدف الحالي توطيد العلاقات من خلال تكامل اقتصادي.