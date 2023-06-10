هل تتكرر العاصفة الترابية مرة أخرى الأسبوع الحالي؟.. هيئة الأرصاد تجيب

موجة من تقلبات الطقس شهدتها جميع الأنحاء خلال الأيام القليلة الماضية، كان أبرز مظاهرها نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي وصلت حد العاصفة الترابية، صاحبها سقوط أمطار رعدية على عدد من المناطق، جعلت المواطنون يتساءلون عن موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء تلك العاصفة، وهل تتكرر تلك العاصفة على مدار الأسبوع الحالي أم لا؟ الأمر الذي جعل الهيئة العامة توضح تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي.

هل تتكرر العاصفة الترابية الأسبوع الحالي؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس على مدار الأسبوع الحالي، والذي يسيطر عليه حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ أنَّه من المتوقع أن يسود طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح، ويكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جن ب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

وبالنسبة لتكرار العاصفة الترابية الأسبوع الحالي، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، فإنَّه من المتوقع أن تنشط الرياح نشاطًا طبيعيًا على مدار أيام السبت والأحد والإثنين على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بينما يكون هناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، بينما تعود للنشاط الطبيعي مرة أخرى يوم الخميس.

هل يعود سقوط الأمطار على مدار الأسبوع؟

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أنَّه من المتوقع أن تنعدم فرص سقوط الأمطار على كل الأنحاء على مدار الأسبوع الحالي، ليكون الوضع المسيطر على حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي هو الاستقرار.