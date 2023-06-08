«الأرصاد» تحدد موعد تحسن الطقس بعد الأمطار الغزيرة على القاهرة والجيزة

يشهد إقليم القاهرة الكبرى الآن، تساقط أمطار غزيرة على عده مناطق في ظل ارتفاع شديد في درجات الحرارة، إذ تمركزت السحب الرعدية الممطرة على القاهرة الكبرى وشرق البلاد وشمال الصعيد ومناطق من الأسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

مناطق تتعرض للسحب الرعدية

وكشفت صور للأقمار الصناعية تعرض مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومناطق من الدلتا ومدن القناة للسحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، إضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية وتؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تحرك السحب الرعدية شرقا لتؤثر على مدن القناة والسواحل الشرقية والمدن المطلة على خليج السويس وسيناء، ويستمر تأثيرها على القاهرة والوجه البحري والدلتا بالكامل وشمال الصعيد.

تساقط أمطار متفاوتة الشدة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن السحب الرعدية يصاحبها الرعد والبرق وتساقط الأمطار، وتكون متفاوتة الشدة على مختلف المناطق السابق ذكرها.

تأثير الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وبحسب الهيئة تبقي الظاهرة المؤثرة هي الرمال والأتربة الناتجة عن نشاط الرياح الجنوبية والرياح الهابطة من السحب الرعدية، وعن موعد انتهاء هذه الأجواء فقد لفتت الهيئة إلى أنها تستمر حتى الغد.

درجات الحرارة العظمى على المدن والأقاليم

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم، على المدن والأقاليم المصرية، فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 45 درجة.