القوات الصومالية تنهي حصار «الشباب» لفندق في العاصمة مقديشو

انتهى حصار الفندق الذي هاجمه مساء أمس الجمعة متشددون في حركة الشباب الإرهابية في العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أعلنت شبكة التلفزيون الحكومية في الصومال «إس إن تي في» اليوم السبت من دون ذكر أي حصيلة.

التلفزيون الصومالي: حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم

وقالت القناة الصومالية إنَّ «القوات الأمنية في الصومال أنهت أفراد الميليشيا (الشباب) الذين نفذوا هجوما إرهابيا قاتلا على فندق بيرل بيتش» الواقع على شاطئ الليدو في جنوب مقديشو، مؤكدة أنه تم إنقاذ «عدد كبير من المدنيين»، كما أكدت وكالة الأنباء الرسمية النبأ.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنها استهدفت مكانا تتردد عليه السلطات.

من جهتها نقلت وكالة «فرانس برس» عن شهود عيان في الصومال، حديثهم عن إطلاق نار كثيف بالقرب من المبنى، وأوضحوا أن عددا من سيارات الإسعاف متوقفة أمام المبنى.

وكانت حركة الشباب هاجمت في شهر أغسطس من العام 2020 فندق «إيليت» الذي يقع على شاطئ الليدو مما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وشرطي.

واحتاجت قوات الأمن في الصومال لأربع ساعات من أجل استعادة السيطرة على المبنى.