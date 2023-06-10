25 ميدالية لبعثة مصر في دورة الألعاب العالمية لذوي الهمم بفرنسا (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد الستار مدير مكتب ذوي الهمم بوزارة الشباب والرياضة، إن البعثة المصرية لذوي الهمم حصلت على 25 ميدالية في دورة الألعاب العالمية بمدينة فيتشي بفرنسا، منها 11 ذهبية و5 فضيات و9 برونزيات، مشيرا إلى أن البعثة تعود غدا إلى القاهرة، بعد انتهاء فعاليات اليوم الختامي، السبت.

دعم كبير من وزير الرياضة ومعسكر مغلق 9 أشهر وتدريبات مكثفة

وأوضح مدير مكتب ذوي الهمم بوزارة الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أن هناك دعما كبيرا من وزير الشباب والرياضة، للاعبين، وجرت إقامة معسكر مغلق 9 أشهر، شهد تدريبات مكثفة لجميع اللاعبين، الذين بذلوا جهودا كبيرة ومعهم المدربون، إضافة إلى أن الاتحاد المصري يقيم بطولات مستمرة على مدار السنة، ووزارة الشباب والرياضة تقدم دعما سنويا للاتحاد والبطولات والملاعب.