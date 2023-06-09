عضو بـ«النواب»: مصر تحتضن 13 مليون مواطن من ذوي الهمم

قالت الدكتورة مها شعبان عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بذوي الهمم منذ توليه حكم البلاد، موضحةً أن دستور 2014 كان من أوائل الدساتير المصرية التي حثت على تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس النيابية، إذ يوجد في مصر ما يتراوح بين 12 مليون و13 مليون شخص.

وأضافت «شعبان» خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «لنا مشكلات وقضايا كثيرة تهم القيادة السياسية والجهات المختصة بشؤون ذوي الهمم، وصممنا على أن يكون لنا تمثيل مناسب في مجلس النواب حفاظا على الكوتة الخاصة بنا».

وتابعت عضو مجلس النواب: «شرفت بتقديم مشروع القانون رقم 10 لسنة 2018 في البرلمان السابق، وكان يتضمن أكثر من 55 مادة».

وشددت، على أن قانون ذوي الإعاقة في سنة 2018 نصّ على وجود بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي بطاقة مميكنة، حيث يذهب الشخص من ذوي الهمم إلى المجالس الطبية للحصول عليها، لافتةً إلى أنها ناقشت في 3 جلسات بالحوار الوطني تمثيل ذوي الهمم في البرلمان والدستور والوصاية على المال، وبخاصة أن الأم المعاقة الأرملة تعاني من مشكلات كبيرة حتى تصبح واصية على أبنائها.

وأكدت، أن هذه البطاقة فيها درجة ونوع الإعاقة وتُجدد كل 7 سنوات، كما تتضمن الإعاقات الصعبة مثل البتر أو الشلل الرباعي، وهذه الإصابات لا تُجدد البطاقات الخاصة بها.

وتابعت عضو مجلس النواب: «هذه البطاقة يمكن استخدامها للتسجيل من أجل الحصول على وحدات سكنية، ويمكن استغلالها أيضا في استقلال المركبات وغيرها من الخدمات المميزة».