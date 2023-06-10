موعد صلاة عيد الأضحى بالبحر الأحمر 2023.. 110 مساجد تستقبل المصلين

أعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد صلاة عيد الأضحى بالبحر الأحمر 2023، ليستعد أهالي المحافظة لأدائها في الموعد المحدد بأول أيام العيد الأربعاء 28 يونيو الجاري.

موعد صلاة عيد الأضحى بالبحر الأحمر 2023

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالبحر الأحمر، موضحا أنها في الساعة 6:18 صباحا، حيث يؤدي ملايين المواطنين الصلاة في مساجد مدن المحافظة، في رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين.

110 مساجد لـ صلاة عيد الاضحى 2023 بالبحر الأحمر

وكشف مسؤول بمديرية أوقاف البحر الأحمر، اليوم السبت، في تصريحات لـ«الوطن»، تجهيزات «الأوقاف» لأداء صلاة عيد الأضحى 2023 في 110 مساجد، وتتضمن تطهير وتعقيم المساجد والساحات، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

أكبر مساجد البحر الأحمر لصلاة عيد الأضحى2023‪

وتضم محافظة البحر الأحمر عد كبير من المساجد، ويعد مسجد الميناء الكبير بالغردقة من أكبر المساجد بالمدينة، ويسع 17 ألف مصل في صحن المسجد وصالة كبيرة ويضم مئذنتين شاهقتي الارتفاع و25 قبة سماوية، ويستقبل المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى 2023.