تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 773 شاحنة و107 سيارات حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 422 شاحنة و93 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 351 شاحنة و14 سيارة.

تداول 2600 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين CANO قادمة فارعة لشحن فوسفات، وتغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن «الحرية1، القاهرة وبوسيدون اكسبريس»، وغادرت العبارتين أمل والقاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و225 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين ووهيايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2700 راكب بموانيها.