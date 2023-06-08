شروط الالتحاق بمدارس التمريض في البحر الأحمر.. أفضل بدائل الثانوية العامة

مع اقتراب موعد تنسيق الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن أفضل بدائل للثانوية العامة، وتأتي في مقدمتها السؤال عن مدارس التمريض كأفضل بدائل الثانوية العامة، كونها مؤهلة مباشرة لسوق العمل، وتضم محافظة البحر الأحمر 6 مدارس تمريض.

مدارس تمريض بدائل الثانوية العامة

وكشف دكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ محافظة البحر الأحمر تضم 6 مدارس للتمريض في مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين، لافتا إلى أنّ مدارس التمريض بالبحر الأحمر مؤهلة لسوق العمل مباشرة في مستشفيات المحافظة.

وأوضح «العربي» أن مدة الدراسة في مدارس التمريض 4 سنوات، بالإضافة إلى سنة تدريب في مستشفى حكومي، ولا يجوز النقل داخل مدن المحافظة أو من محافظة لأخرى بعد إعلان قبول الطالب.

شروط مدارس التمريض

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إلى أنّ التقديم في مدارس التمريض، يكون عبر الموقع الإلكتروني، تحت إشراف وزارة الصحة، وبعد اجتياز درجات القبول المسموح بها في التنسيق، إذ يتم قبول الأعلى مجموعا وفقا لدرجات التنسيق، كما يتم إجراء مقابلة شخصية لقياس مدى قدرات الطلاب المتقدمين.

شروط القبول بمدارس تمريض البحر الأحمر

وللالتحاق بمدارس التمريض في مدارس البحر الأحمر، يجب أن يتوفر في الطالب مجموعة من الشروط، وهي أن يكون المتقدم من طلاب المرحلة الإعداية منذ الصف الأول بمدارس البحر الأحمر، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي من مدارس البحر الأحمر ، وألا يقل سن المتقدم عن 15عاما، وأن تكون الطالبة غير متزوجة أو سبق لها الزواج ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، اجتياز المقابلة شخصية والاختبارات الطبية والقدرات والاختبار النفسي وكشف الهيئة، لقياس مدى القدرات الطلاب المتقدمين، وذلك بعد اجتياز درجات القبول المسموح بها في التنسيق.