التحقيق في غرق طفلين شقيقين داخل حمام سباحة بأحد منتجعات الغردقة

تباشر نيابة الغردقة التحقيق في واقعة غرق طفيلين شقيقين داخل حمام سباحة بأحد المنتجعات السياحية بمنطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة، كما تستمع لأقوال الشهود ووالد الطفلين، وتفريغ كاميرات المراقبة، وصرحت بتسليم الجثامين لذويها وإنهاء تصاريح الدفن.

غرق طفلين شقيقين بالغردقة

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقي قسم شرطة أول الغردقة بلاغا بغرق طفلين شقيقين داخل حمام سباحة بأحد المنتجعات السياحية جنوب مدينة الغردقة.

وتبين من التحريات الأولية لضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، أن الطفلين شقيقان، وهما رضوى عبد الله السيد البصال، 8 سنوات، وشقيقها محمد، 6 سنوات، حيث كانا برفقة والدتهما في زيارة لوالدهما ويعمل مديرا للموارد البشرية في المنتجع السياحي الذي شهد الواقعة.

حادث غرق طفلين بحمام سباحة

وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع أثناء تجول الطفلين داخل أحد المنتجعات السياحية بعد الساعة السادسة مساء، بعد انتهاء مواعيد فتح حمام السباحة وبعد تغيبهما لفترة كبيرة تم اكتشاف جثتيهما في حمام السباحة.

فيما أفاد تقرير مفتش صحة الغردقة بأن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التصريح بدفنهما وجارى التحقيقات.