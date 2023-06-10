موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة جنوب سيناء 2023.. سكان طابا أول من يصلون

جنوب سيناء من المحافظات الكبيرة في مساحتها، إذ تصل إلى ما يقرب من 30 ألف كيلومتر مربع، وتمتد بين خليجي السويس والعقبة، لذا فإن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بجنوب سيناء 2023 يختلف من مدينة إلى أخرى حسب موقعها الجغرافي.

موعد صلاة عيد الأضحى بجنوب سيناء 2023

وقال السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن الموقع الجغرافي للمحافظة في شمال شرق مصر جعل موعد صلاة عيد الأضحى 2023 يختلف من مدينة إلى أخرى، لكنها تسبق محافظات الوادي والدلتا بسبب وقوعها على خطوط طول مختلفة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجه بضرورة مراعاة فروق التوقيت بين المدن، وتحديد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 من خلال المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد صلاة عيد الأضحى في طابا

وقال «غيط»، إن مدينة طابا التي تقع على رأس خليج العقبة هي أول مدينة مصر تصلي عيد الأضحى وذلك في الساعة 6:08 صباحاً، لأنها تقع علي أول خط طول من ناحية الشرق، حسب ما أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جنوب سيناء

موقع محافظة جنوب سيناء الجغرافي أدى إلى اختلاف موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، كالتالي:

1- نويبع 6:10 صباحا.

2- الطور 6:16 صباحا.

3- سانت كاترين 6:14 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى بشرم الشيخ

وتعتبر شرم الشيخ من أشهر المدن السياحية في العالم، إذ تسقبل آلاف السياح في المواسم والأعياد، ووفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية فإن موعد صلاة صلاة عيد الأضحى المبارك في شرم الشيخ 2023 الساعة 6:14 صباحا.