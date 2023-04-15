أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في جنوب سيناء.. 106 مساجد تستقبل المصلين

قال الشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجه بضرورة فتح المساجد للمصلين لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك.

وأضاف وكيل الأوقاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المديرية قامت بعرض الساحات والمساجد على اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ووافق على تخصيص الساحات والمساجد على مستوى المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك وهي موزعة على كل المدن.

106 مساجد وساحات

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى تخصيص 92 مسجدا موزعة في كل المدن والوديان والتجمعات البدوية، بالإضافة إلى تخصيص 14 ساحة مفتوحة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بجنوب سيناء.

وتابع أن المساجد مفتوحة للمصلين وأيضا الساحات بحيث يختار المواطن بينها، موضحا أن جميع المساجد والساحات تحت إشراف وتنظيم مديرية أوقاف جنوب سيناء بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ومديرية الشباب والرياضة.

4 ساحات في مراكز الشباب

وأوضح الشيخ السيد غيط أن ساحات عيد الفطر موزعة على 4 مراكز شباب وساحات المساجد، موضحاً أن مدينة طور سيناء العاصمة قررت تخصيص 3 ساحات لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وهي ساحة استاد الطور الرياضي، وسيؤدي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صلاة العيد فيه، بالإضافة لساحة مركز شباب الصيادين بقرية الجبيل، وساحة مركز شباب الساحل، بالإضافة إلى ساحة مركز شباب أبو صويرة برأس سدر.

وتابع أن باقي الساحات وعددها 10 ساحات موجودة أمام المساجد الكبرى المنتشرة على مستوى مدن المحافظة.